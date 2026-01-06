I granata ospiteranno l’Udinese nella 19a giornata di campionato, ecco dove vedere l’incontro
Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Verona, il Toro si prepara alla sua seconda partita del 2026. In occasione delle 19a giornata, gli uomini di Baroni ospiteranno l’Udinese di Kosta Runjaic all’Olimpico Grande Torino. L’incontro andrà in scena in scena mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45, e potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.