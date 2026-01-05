Casadei e Njie chiudono la partita dalla panchina: gol, assist, e segnali forti lanciati a Baroni

Reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, il Toro schianta 3-0 il Verona al Bentegodi e infila la terza vittoria nelle ultime quattro. Se il gol dell’ex di Simeone è stato fondamentale per sbloccare la gara, i sigilli di Casadei e Njie sono stati cruciali per chiuderla.

Entrati entrambi dalla panchina, l’esterno svedese ed il centrocampista ex Chelsea hanno dato due risposte pesanti alla luce delle rispettive situazioni. Njie ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, trovando poco spazio nel corso della stagione. Per lui si parla infatti di una possibile partenza in prestito per trovare più minutaggio.

Casadei, arrivato a gennaio dello scorso anno dall’Inghilterra con grandi aspettative sulle spalle, ha invece iniziato la stagione in qualità di punto fermo del centrocampo di Baroni. Con il passare delle giornate, il classe 2003 ha però perso la sua centralità nel progetto, raccogliendo infatti solo 17 minuti nelle ultime tre partite, a fronte delle precedenti 9 titolarità consecutive.

Lo stesso Baroni, parlando del centrocampista, ha catalogato la sua situazione come un “momento di appannamento“.

Il primo gol in campionato di Casadei chiude la sfida

I gol dei due granata sono infatti stati decisivi per chiudere la sfida contro il Verona di Zanetti, evitando pericoli nel finale di partita. Casadei, subentrato al 75′ al posto di Gineitis, a tre minuti dal 90′ ha piazzato alle spalle di Montipò un destro preciso che ha messo in ghiaccio la partita.

Una bella transizione offensiva, nata da un anticipo di Lazaro, e concretizzatasi proprio grazie all’assist di Njie in favore del centrocampista. Un gol pesante, il primo stagionale in campionato dell’ex Chelsea, che chiude la sfida e gli consente di scacciare qualche fantasma.

Njie, che ingresso: gol e assist per stendere il Verona

Da incorniciare anche l’ingresso di Njie. L’esterno svedese, prima del Verona, aveva raccolto solo 15 minuti in campionato, 12 contro il Como a novembre, e 3 contro il Parma a settembre. Troppo poco per incidere o mettersi in mostra.

I 7 minuti contro gli scaligeri gli sono però bastati per fornire una prestazione degna di nota: assist per Casadei e bolide sotto l’incrocio a firmare il 3-0. Alle voci di mercato sul suo conto, l’esterno ha risposto sul campo.