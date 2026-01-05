Aboukhlal, dopo mesi di silenzio, celebra la vittoria di Verona con un post sui suoi canali social

Dopo un inizio di stagione complicato, in cui ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Baroni, Aboukhlal ha offerto una buona prova al Bentegodi contro il Verona. Schierato nell’inedito ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, il marocchino ha messo in mostra qualche miglioramento dal punto di vista difensivo, disputando una partita grintosa e di livello.

La buona prova sembra anche aver spezzato il suo digiuno dai social. Al netto delle voci di mercato sul suo conto, l’ex Tolosa, nella giornata di ieri, ha infatti condiviso un post celebrativo per i tre punti conquistati. L’ultimo pubblicato prima di questo sul suo profilo risaliva addirittura a settembre.