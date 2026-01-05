Il marocchino offre una prestazione di sacrificio nel 3-0 del Toro, con il Nantes sempre sullo sfondo

Il Toro schianta 3-0 il Verona di Zanetti e si concede una serata felice. Oltre al classico gol dell’ex di Simeone, e quelli di Casadei e Njie da subentrati, uno dei protagonisti dell’incontro è stato Zakaria Aboukhlal.

La terza partita da titolare in maglia granata dell’esterno è arrivata proprio quando meno ce lo si aspettava. Complice le assenze di Pedersen e Nkounkou, l’ex Tolosa è infatti stato schierato da Baroni da esterno sinistro nel classico 3-5-2, nonostante le voci di mercato che circolano sul suo conto.

Il marocchino è infatti uno dei maggiori indiziati a lasciare il club nel mercato di gennaio, apertosi da pochi giorni. Con le voci di mercato sempre sullo sfondo, nel momento del bisogno Aboukhlal è stato però comunque chiamato in causa, offrendo una prova attenta e tutto sommato positiva. Il giocatore ha anche incassato i complimenti di Baroni.

Toro, la prestazione di Aboukhlal

Adattato nel ruolo di esterno tutta fascia, posizione che richiede compiti difensivi, oltre che offensivi – più nelle sue corde – il marocchino ha offerto una prestazione grintosa e di sacrificio.

L’ex Tolosa ha dimostrato dei passi in avanti dal punto di vista dell’attenzione difensiva pur con qualche difficoltà, talvolta, nel contenere le sgroppate di Giovane.

La situazione dell’ex Tolosa

Al netto della buona prestazione, il rapporto tra l’esterno e il Toro dovrebbe comunque concludersi a breve. Sullo sfondo, resta infatti sempre viva la trattiva con il Nantes, club in pole su Aboukhlal che sta strattando con i granata un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Salvo clamorosi colpi di scena, la gara di Verona è destinata a restare un episodio isolato nel rapporto tra il marocchino e il Toro, ormai vicino alla conclusione.