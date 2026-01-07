Toro.it

Ecco le scelte di Baroni e Runjaic: confermati Aboukhlal e Ilkhan titolari, coppia d’attacco inedita composta da Simeone e Njie

Tutto pronto per la sfida tra Torino-Udinese, valida per la 19a giornata. A meno di un’ora dal fischio d’inizio i due allenatori hanno comunicato quelli che saranno i rispettivi 11 di partenza che daranno il via alla gara. Baroni contro i bianconeri ha deciso di tornare a puntare nuovamente su Aboukhlal come esterno, e su Ilkhan e Casadei in mezzo al campo. La novità della formazione granata riguarda invece la coppia d’attacco, che sarà composta da Simeone e Njie. Runjaic ha invece confermato la probabile formazione ad accezione dell’interno di centrocampo. Miller partirà dal 1′ mentre Piotroswki potrà avere spazio a partita in corso, in attacco è stata invece confermata la coppia d’attacco composta da Davis e Zaniolo.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Njie, Simeone. A disp. Israel, Popa, Tameze, Pellini, Biraghi, Asllani, Sazonov, Acquah, Ngonge, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Adams, Zapata. All. Baroni

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zanoli; Davis, Zaniolo. A disp. Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Ehizibue, Rui Modesto, Bertola, Lovric, Zarraga, Piotrowski, Gueye, Iker Bravo, Atta. All. Runjaic.

Un mezzo turno di riposo per Adams ci sta (entrerà nell’ultima mezz’ora), anche per testare se Ndje ha continuità. E va bene anche Casadei per vedere se ha capio che deve impegnarsi se vuole emergere. Curioso di rivedere Ilkhan e Abouklal. Asslani ciao!

