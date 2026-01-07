Ecco le scelte di Baroni e Runjaic: confermati Aboukhlal e Ilkhan titolari, coppia d’attacco inedita composta da Simeone e Njie

Tutto pronto per la sfida tra Torino-Udinese, valida per la 19a giornata. A meno di un’ora dal fischio d’inizio i due allenatori hanno comunicato quelli che saranno i rispettivi 11 di partenza che daranno il via alla gara. Baroni contro i bianconeri ha deciso di tornare a puntare nuovamente su Aboukhlal come esterno, e su Ilkhan e Casadei in mezzo al campo. La novità della formazione granata riguarda invece la coppia d’attacco, che sarà composta da Simeone e Njie. Runjaic ha invece confermato la probabile formazione ad accezione dell’interno di centrocampo. Miller partirà dal 1′ mentre Piotroswki potrà avere spazio a partita in corso, in attacco è stata invece confermata la coppia d’attacco composta da Davis e Zaniolo.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Njie, Simeone. A disp. Israel, Popa, Tameze, Pellini, Biraghi, Asllani, Sazonov, Acquah, Ngonge, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Adams, Zapata. All. Baroni

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zanoli; Davis, Zaniolo. A disp. Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Ehizibue, Rui Modesto, Bertola, Lovric, Zarraga, Piotrowski, Gueye, Iker Bravo, Atta. All. Runjaic.