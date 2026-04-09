I numeri di Torino-Parma: i granata vogliono mantenere l’imbattibilità al grande Torino dopo le vittorie contro Lazio e Parma
Reduce dall’importante vittoria di Pisa, il Torino di D’Aversa torna tra le mura dell’Olimpico dove è imbattuto da 1 mese. I granata sono chiamati a ottenere un altro risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione che, ora, dista 9 punti. Il prossimo impegno dei granata sarà Contro il Verona, attualmente al penultimo posto in classifica a pari merito con il Pisa.
Torino, imbattuto in casa
Il Torino di D’Aversa, oltre a essere imbattuto tra le mura dell’Olimpico Grande Torino, ha vinto le due sfide precedenti in casa contro Lazio e Parma confermando il buono stato di forma. Oltretutto, due vittorie consecutive in casa non si registravano da 5 mesi, quando il Torino di Baroni ottenne 3 punti prima contro il Napoli e poi contro il Genoa. D’altro canto il Verona non guadagna punti in trasferta da un mese, ma soprattutto in 8 gare disputate lontano da casa ha collezionato appena 5 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria.
Verona, difficoltà difensive e pochi gol fatti lontano da casa
Oltre al rendimento complicato lontano da casa, il Verona fatica soprattutto in fase offensiva dove nelle ultime 8 partite ha siglato appena 5 reti. Il reparto difensivo non è da meno, tanto che i gol subiti in queste gare sono stati 16. Il Torino, invece, sembra aver trovato una discreta forma per quanto riguarda la produzione offensiva che, in casa, conta 6 gol messi a segno. Anche la situazione difensiva è positiva, quanto meno all’Olimpico dove si è subito un solo gol nelle ultime 2 partite. Se si va a guardare il quadro granata nelle ultime 8 gare casalinghe, invece, i gol fatti salgono a 11 mentre quelli subiti a 9 a testimonianza dell’apporto evidente dato da D’aversa.
Rotondale e O’spedale, invece di continuare imperterriti a sfornare penosi articoletti-ghianda per il lu.ri.do maiale, perché non cominciate ad occuparvi un po’ della questione stadio ? lo comprerà oppure manderà la sua corazzata fucsia a giocare nei giardinetti pubblici di Masio ? ma soprattutto, che incasso del casso prevedete che… Leggi il resto »
Detto cio’, certi articoli portano una sfiga tremenda…
Campanadilegno: sgraaaaat!
Statistiche del nulla,adatte per le groupies del banano.
Si’ si’ statistiche del nulla. Pero’ se le statistiche fossero state “Toro non ha mai vinto in casa con D’Aversa” (il che ci potrebbe stare, dato il sostegno che la squadra sta ricevendo dai soliti noti) sai quanti “vehcairupiciu sei il peggiore presidente di sempre le statistiche non mentono, veh!”… Leggi il resto »