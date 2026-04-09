I numeri di Torino-Parma: i granata vogliono mantenere l’imbattibilità al grande Torino dopo le vittorie contro Lazio e Parma

Reduce dall’importante vittoria di Pisa, il Torino di D’Aversa torna tra le mura dell’Olimpico dove è imbattuto da 1 mese. I granata sono chiamati a ottenere un altro risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione che, ora, dista 9 punti. Il prossimo impegno dei granata sarà Contro il Verona, attualmente al penultimo posto in classifica a pari merito con il Pisa.

Torino, imbattuto in casa

Il Torino di D’Aversa, oltre a essere imbattuto tra le mura dell’Olimpico Grande Torino, ha vinto le due sfide precedenti in casa contro Lazio e Parma confermando il buono stato di forma. Oltretutto, due vittorie consecutive in casa non si registravano da 5 mesi, quando il Torino di Baroni ottenne 3 punti prima contro il Napoli e poi contro il Genoa. D’altro canto il Verona non guadagna punti in trasferta da un mese, ma soprattutto in 8 gare disputate lontano da casa ha collezionato appena 5 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria.

Verona, difficoltà difensive e pochi gol fatti lontano da casa

Oltre al rendimento complicato lontano da casa, il Verona fatica soprattutto in fase offensiva dove nelle ultime 8 partite ha siglato appena 5 reti. Il reparto difensivo non è da meno, tanto che i gol subiti in queste gare sono stati 16. Il Torino, invece, sembra aver trovato una discreta forma per quanto riguarda la produzione offensiva che, in casa, conta 6 gol messi a segno. Anche la situazione difensiva è positiva, quanto meno all’Olimpico dove si è subito un solo gol nelle ultime 2 partite. Se si va a guardare il quadro granata nelle ultime 8 gare casalinghe, invece, i gol fatti salgono a 11 mentre quelli subiti a 9 a testimonianza dell’apporto evidente dato da D’aversa.