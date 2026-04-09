L’austriaco dall’arrivo di D’Aversa ha trovato meno spazio, senza buone prestazioni rischia di salutare il Torino al termine della stagione

Il Torino dall’arrivo di D’Aversa ha cambiato molteplici aspetti che nelle ultime settimane hanno portato a una discreta serie di buoni risultati, alcuni dei quali hanno permesso al Torino di staccarsi, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione.

Tra le varie variazioni effettuate, nelle ultime settimane, il tecnico ha deciso di dare meno spazio a Lazaro sulle corsie laterali per designare Pedersen e Obrador come titolari di riferimento. Nonostante nel corso della stagione sia stato a lungo uno dei titolarissimi della rosa, l’austriaco sembra essere ora ai margini della squadra granata.

Titolare con Baroni in panchina con D’Aversa

D’Aversa nelle prime gare da allenatore del Torino ha dato fiducia a Lazaro, ma dopo appena due partite in cui ha fornito una serie di prove anonime, ha poi deciso di non schierarlo in campo nelle recenti uscite. Con le ultime due panchine consecutive, l’esterno di centrocampo è arrivato a saltare solamente tre gare di campionato dall’inizio della stagione, dato che evidenzia quanto Baroni facesse affidamento su di lui. Ad oggi però, la sua presenza sembra essere passata in secondo piano, dato che mette in forte dubbio la sua permanenza al Torino per la prossima stagione.

Possibile futuro lontano da Torino

Lazaro si sta avvicinando inesorabilmente alla scadenza del suo contratto, fissata per il giugno del 2026. Mancano quindi pochi mesi al suo possibile addio, ma prima di allora, Lazaro avrà a disposizione ancora diverse settimane e 8 partite di campionato in cui dovrà cercare di invertire totalmente il suo rendimento stagionale per cercare di trovare la conferma sul campo. Sotto la guida di Vanoli, il giocatore si era distinto per aver registrato una buona stagione, come testimoniano i suoi 6 assist realizzati, ma con l’inizio del nuovo campionato, Lazaro sembra essere diventato un giocatore totalmente diverso.