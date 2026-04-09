A segno contro Lazio e Parma, il Cholito cerca il tris: a Pisa è rimasto a secco. Contro la sua ex ha già segnato all’andata

Giovanni Simeone è apparso sottotono nella gara pasquale contro il Pisa, dove ha faticato non poco in fase offensiva, dialogando poco con il compagno di reparto Kulenovic. L’ingresso di Adams nel secondo tempo cambia qualcosa, ma non abbastanza affinché il Cholito riscatti l’opaca prestazione, terminata con l’ingresso di Anjorin al 72′ minuto.

Dopo Milano arriva un passo indietro per il Cholito

Se contro i Milan la prestazione di Simeone era stata convincente lo stesso non si può dire per la gara successiva, dove il centravanti argentino non ha tirato neanche una volta verso la porta pisana. Seppur il problema risalga alla complessiva produzione offensiva della squadra che è stata molto scarsa, ciò non giustifica totalmente la prestazione di Simeone. dal Cholito, infatti, ci si aspetta sempre di più in virtù dell’importanza che rappresenta per il Torino. Tra le altre cose, il Cholito non è riuscito a incidere e siglare il terzo gol consecutivo, un traguardo che non raggiunge dal 2020 ai tempi del Cagliari.

Con il Verona c’è bisogno dello zampino dell’ex

Simeone, dopo la complicata prestazione di Pisa, cerca il riscatto contro il Verona, squadra in cui il giocatore ha militato nella stagione 21/22 a cui, però, sa come fare male. I gialloblù, infatti, sono già stati castigati dall’argentino durante la partita d’andata vinta 3-0 dai granata al Bentegodi, una vittoria indirizzata proprio dal Cholito che, lanciato a tu per tu con il portiere avversario, ha messo a segno il momentaneo gol dell’1-0. A distanza di 3 mesi Simeone ritrova la sua ex squadra, in una gara importante per entrambe le rose ma anche per lo stesso argentino che, fermo a 8 in Campionato, è a caccia della doppia cifra.