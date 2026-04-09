Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su futuro della società granata e l’importanza di Adams
Tuttosport
Cairo, la vendita del Toro sarà la vera plusvalenza
Spesso nel mercato sono stati venduti a molto calciatori acquistati con poco: lo stesso accadrebbe con un passaggio di proprietà.
Kulenovic rimane? Riscatto da ripagare
Al raggiungimento della salvezza l’acquisto del croato diventerà obbligatorio: alla Dinamo 4 milioni.
La Stampa
Adams, cuore Toro dai gol per la salvezza ai sorrisi in ospedale
Lo scozzese in visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita, sabato torna titolare in campo, mentre il Brighton lo corteggia.
La Gazzetta dello Sport
Pedersen rinato, convince Obrador è formula D’Aversa
Il tecnico ha trovato la quadra sugli esterni: spagnolo e norvegese a caccia di un grande finale.