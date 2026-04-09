Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su futuro della società granata e l’importanza di Adams

Tuttosport

Cairo, la vendita del Toro sarà la vera plusvalenza

Spesso nel mercato sono stati venduti a molto calciatori acquistati con poco: lo stesso accadrebbe con un passaggio di proprietà.

Kulenovic rimane? Riscatto da ripagare

Al raggiungimento della salvezza l’acquisto del croato diventerà obbligatorio: alla Dinamo 4 milioni.

La Stampa

Adams, cuore Toro dai gol per la salvezza ai sorrisi in ospedale

Lo scozzese in visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita, sabato torna titolare in campo, mentre il Brighton lo corteggia.

La Gazzetta dello Sport

Pedersen rinato, convince Obrador è formula D’Aversa

Il tecnico ha trovato la quadra sugli esterni: spagnolo e norvegese a caccia di un grande finale.

Che Adams of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
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ultimo aggiornamento: 09-04-2026

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