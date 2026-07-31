Ecco le caratteristiche tecniche e la carriera di Ilias Koutsoupias, centrocampista greco seguito dal Torino

Il Torino segue con l’interesse Ilias Koutsoupias, calciatore greco del Frosinone, che sarebbe un buon innesto per il centrocampo granata. Koutsoupias nasce a Heraklion, in Grecia il 10 maggio 2001. Inizia la sua carriera in Grecia, ma pochi anni dopo decide di raggiungere l’Italia, con cui inizia la sua avventura calcistica, indossando la maglia della Virtus Entella, giocando per l’Under 17. La sua carriera nel settore giovanile prosegue, con il ragazzo che viene mandato in prestito al Bologna U19, prima di ritornare all’Entella, questa volta nella prima squadra.

La carriera

Dopo aver esordito con l’Entella, la sua carriera è caratterizzata per lo più da prestiti, fino al 2023, anno in cui passa al Benevento, che lo acquista a titolo definitivo dopo un anno di prestito. Al Benevento però non riesce ad esprimere il suo potenziale e così viene nuovamente mandato in prestito al Bari. Dopo una sola stagione al Benevento viene venduto al Catanzaro, che lo gira a sua volta in prestito al Frosinone. Con il club della capitale, Koutsoupias cresce e convince la dirigenza a puntare su di lui, cosa che si verifica con il suo passaggio al Frosinone che avviene nel 2025.

Koutsoupias, nel 2025-2026, in Serie B, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della squadra. Il greco ha preso parte a 34 partite, segnando 8 gol e fornendo 4 assist, mostrando la sua abilità nel trovare la via del gol.



Le caratteristiche tecniche

Il giocatore, alto 182 centimetri, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo, infatti spesso è stato impiegato come centrocampista centrale, mentre in altre occasioni come mediano. Infine non è da escludere la possibilità di schierarlo sulla trequarti, in modo da permettergli di svariare e farlo giocare vicino alla porta, vista la sua abilità realizzativa. Koutsoupias non è solo un finalizzatore, è un centrocampista completo, abile nella costruzione del gioco e grazie anche ai suoi centimetri, in grado di vincere contrasti aerei e recuperare palloni.