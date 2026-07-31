Il centrale, arrivato in prestito dalla Fiorentina è pronto a giocare e domenica Abate potrebbe già schierarlo contro il Burnley

Il nuovo Torino di Abate inizia a prendere forma, con i granata che stanno spingendo sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i nuovi arrivati Comuzzo è quello più avanti per quanto riguarda la condizione fisica, rispetto a Comert. Il difensore italiano, si è allenato con la Fiorentina prima del trasferimento ed è, almeno dal punto di vista fisico, alla pari dei compagni.

Il ruolo di Comuzzo

Comuzzo, classe 2005, gioca difensore centrale, abituato a giocare nella difesa a tre, come accaduto spesso durante le sue stagioni alla Fiorentina. Con Abate, sostanzialmente il suo ruolo non sarà stravolto, con il tecnico granata che, almeno nelle prime uscite, giocherà con la linea difensiva a tre. Da capire invece se Comuzzo ricoprirà il ruolo di centrale o sarà schierato braccetto. Al momento, vista la concorrenza di Ismajli, che è il favorito per il ruolo di centrale, è probabile che Comuzzo verrà schierato come braccetto.

La prima in granata si avvicina

Il Torino, giocherà la prossima partita domenica alle ore 16 italiane, con i granata che sfideranno gli inglesi del Burnley, in una trasferta in cui i ragazzi di Abate dovranno concretizzare la grinta e le idee di gioco del mister. Comuzzo, che rispetto a Comert è avanti per quanto riguarda la condizione fisica si candida fortemente ad un posto da titolare, con l’obiettivo di convincere subito il nuovo ambiente e guadagnarsi l’affetto dei tifosi granata. Qualora Abate decidesse di non schierarlo ancora, l’esordio di Comuzzo slitterebbe di una settimana, precisamente all’8 agosto. I granata infatti scenderanno di nuovo in campo, questa volta contro l’Avellino, nell’ultima amichevole prima dell’avvio della nuova stagione.