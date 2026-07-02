Il Torino acquista Gianfilippo Materazzi, nipote di Marco Materazzi, esterno classe 2009 ex Lazio
Il Torino si muove anche in ottica Primavera, ed ecco il nuovo colpo di mercato: Gianfilippo Materazzi sarà un nuovo giocatore del Torino. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la società granata ha acquistato l’esterno classe 2009 rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo con la Lazio. Gianfilippo Materazzi andrà, dunque, a infoltire la rosa della Primavera in vista della prossima stagione.