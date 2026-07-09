Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con l’avanzamento del mercato, le trattative delle squadre di Serie A entrano nel vivo, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive c’è l’Atalanta, che con Ederson ormai sempre più lontano da Bergamo, ha trovato in Gianluca Gaetano il suo erede, con l’ex Cagliari che ha svolto oggi le visite mediche, con l’ufficialità che è attesa breve. La Roma invece, dopo la difficoltà del colpo Greenwood, rimane in piedi l’opzione Ndoye, giocatore gradito a Gasperini.

Juventus e Fiorentina

Dopo una stagione in cui il club piemontese ha raggiunto il sesto posto e giocherà L’ Europa League, in casa Juve è tempo di rinnovamenti, con Spalletti che vorrebbe una vera e propria rivoluzione. Tra i pali, Di Gregorio è in uscita, con Martinez e Vicario che al momento sono i sostituti più plausibili. In difesa diversi i nomi in uscita, tra cui Joao Mario, Gatti e Cabal, mentre per l’attacco David e Openda sono sempre più lontani dal club. La Fiorentina invece, dopo un’annata disastrosa è pronta a ripartire, con un mercato sontuoso, dopo Dragusin e Viery, il club ha trovato l’accordo con Udinese per Arthur Atta, che dovrebbe passare alla Viola per una cifra introno ai 30 milioni di euro.

Udinese, Frosinone e Venezia

L‘Udinese, che sta per salutare Atta, sta lavorando alla situazione rinnovi, con Zaniolo che è pronto a legarsi per un lungo periodo con il club friulano. Il Frosinone, dopo giorni di mercato intensi, ha trovato un’accordo con Gabriele Calvani, con il centrale 2004 che proseguirà la sua avventura con il club allenato da Alvini. Il Venezia, neopromossa, così come il Frosinone, è invece alla ricerca di un’attaccante e nelle ultime ore è stato fatto il nome di Akor Adams, attaccante del Siviglia.