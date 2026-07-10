Secondo i media spagnoli il Torino sarebbe interessato all’esterno sinistro del Real Oviedo Rahim Alhassane

Con l’avanzare del mercato il Torino continua a cercare nuovi innesti per la prossima stagione. Secondo alcuni media spagnoli, i granata nelle ultime ore, avrebbero messo gli occhi su Rahim Alhassane, esterno sinistro del Real Oviedo. Il giovane, classe 2002, è nato in Nigeria, ma ha scelto di rappresentare il Niger. Alhassane è seguito da diversi club, dunque qualora il Toro decidesse di iniziare una trattativa avrebbe diverse concorrenti da battere.

La sua stagione

Rahim Alhassane nella scorsa stagione ha giocato nella Liga, massimo campionato spagnolo, con la maglia del Real Oviedo. La sua stagione, non è stata delle migliori, a causa del rendimento negativo della squadra, che ha concluso il campionato in ultima posizione, vendendo retrocesso. Nonostante un’annata negativa Alhassane si è distinto per le sue qualità, giocando complessivamente 27 partite in campionato, di cui ben 18 da titolare. Inoltre ha anche collezionato una partita in Coppa del Re, in cui la squadra è stata eliminata al primo turno per mano della Ourense.

L’interesse del Toro

Rahim Alhassane nella scorsa stagione ha giocato praticamente tutte le partite nel ruolo di esterno sinistro, mostrando le sue qualità sia in fase di spinta, sia in fase di non possesso. Il Torino, segue questa pista, vista la necessità di trovare a breve un esterno sinistro. Nonostante la concorrenza sia molto agguerrita, i granata nel corso dei prossimi giorni potrebbero decidere se iniziare le trattative con il Real Oviedo o se valutare altre alternative. Il Torino tuttavia ha necessità di trovare in fretta il nuovo esterno, in modo da fornire a Abate il prima possibile la nuova rosa.