Si avvicina il match tra Torino e Cagliari della 17a giornata di Serie A, il Cagliari soffre le trasferte, bene il Toro tra le mura amiche

Un buon inizio di stagione quello dei rossoblù, che hanno dato dimostrazione di grande aggressività e tenacia. Il Toro affronterà però una squadra che soffre particolarmente le trasferte e lo farà nel suo stadio, in cui ha già collezionato 11 punti.

I dati casa-trasferta

Il Torino sembra trovarsi bene davanti al suo pubblico,11 punti collezionati divisi in 3 vittorie e 2 pareggi, solo 3 le sconfitte casalinghe, anche se molto pesanti (0-5 contro il Como, 0-3 contro l’Atalanta e 2-3 contro il Milan).



Contro i granata di Baroni arriva il Cagliari, che è diciassettesimo per punti totalizzati in trasferta, soltanto 6 fatti di 3 pareggi e una vittoria (realizzata a inizio anno a Lecce). Il Cagliari pecca anche per gol trovati lontano dalla Sardegna, solo 7 contro gli 11 subiti. Anche il Toro ha una percentuale realizzativa casalinga non esorbitante, solo 9 gol segnati al Grande Torino, subendone ben 14 (non a caso è la seconda peggiore difesa del campionato).

Cagliari più pericoloso nel finale

Analizzando i dati della squadra di Pisacane si può notare come il Cagliari si accenda maggiormente nella seconda metà di gara, i sardi infatti avrebbero 5 punti in più in classifica se si considerassero solo i secondi tempi. Ed è proprio nelle seconde parti delle partite che i rossoblù hanno messo a segno la maggior parte dei loro gol, 11 dei 17 totali, di cui 5 nell’ultimo quarto d’ora. Il Toro dovrà essere bravo a non incappare nuovamente in cali di concentrazione dell’ultimo minuto, cercando di mettere la partita del Cagliari in salita già nel primo tempo, momento maggiormente sofferto da Deiola e compagni.