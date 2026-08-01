Il classe 2009 granata è stato convocato dalla nazionale italiana per il raduno delle nazionali giovanili maschili

Ottima notizia in ambito giovanili per il Torino e per il responsabile del settore Ruggero Ludergnani: Il Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi ha convocato Davide Gaffurini, calciatore del Torino, per il raduno di preparazione che si terrà dal 18 al 20 agosto al Mancini Park Hotel di Roma e per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che cominceranno il 21 agosto e termineranno il 31 dello stesso mese, proprio nella città di Taranto.