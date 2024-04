Giovedì è in programma un super scontro tra Torino e Fiorentina Primavera: in palio c’è la Coppa Italia.

Manca sempre meno alla sfida dell’anno per il Torino Primavera, che giovedì 4 aprile alle 20.45 affronterà al Renato Dall’Ara i pari età della Fiorentina in una sfida che mette in palio la Coppa Italia Primavera. È una serata storica per la squadra allenata da Scurto, che non arrivava a giocarsi la coppa dalla stagione 2018/2019.

Le due finali consecutive

I torelli, come detto, non giocano una finale della Coppa Italia Primavera dalla stagione 2018/2019, quando in panchina sedeva mister Coppitelli. In quel caso la sfida sempre contro la Fiorentina rappresentava la seconda finale consecutiva raggiunta, dopo quella contro il Milan della stagione precedente. Nell’annata 2017/2018, infatti, la Primavera vinse contro i rossoneri in una doppia sfida, alzando il trofeo a San Siro. L’anno successivo, invece, non si riuscì a evitare la sconfitta contro una grande Fiorentina, che trionfò poi per 4 stagioni consecutive prima di venire interrotta dalla Roma.

I 7 trionfi precedenti

Seppur nell’era Cairo l’Under 19 granata ha vinto una sola Coppa Italia, la storia parla chiaro: il Torino è la squadra che detiene più titoli limitatamente alla Coppa Primavera, piazzandosi a 8 e con dietro la Fiorentina a 7. I trionfi principali sono arrivati negli anni 80, quando i granata vinsero 6 delle 8 edizioni giocate stabilendo una gerarchia chiara e precisa. Inoltre i torelli hanno spesso vinto anche contro squadre molto attrezzate a livello giovanile, come Milan, Empoli e soprattutto Roma. Nel 1999 è poi arrivato il 7° successo guidato da Claudio Sala, ai danni del Napoli che venne battuto ai calci di rigore dopo che sia l’andata che il ritorno finirono 1-1. Quasi 20 anni dopo ci ha pensato Coppitelli a far tornare il trofeo sulle bacheche del museo granata, mentre ora Scurto può ripeterlo.