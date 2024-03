Empoli-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sosta, oltre alla Serie A dei grandi, torna in campo anche il Toro Primavera. L’avversario, alle ore 13 di oggi, è l’Empoli di Alessandro Birindelli. Sfida delicata e da non sottovalutare. I granata sono sesti in classifica, con 43 punti. I toscani invece, sono undicesimi, a 35 punti. Il secondo posto, che vale l’accesso diretto alla semifinale scudetto, dista 4 punti. Sia Toro che Empoli sono in ottima forma: rispettivamente reduci da 2 e 3 vittorie di fila. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Empoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 13

Primavera, Empoli-Torino: il tabellino

Empoli: Seghetti, Cesari, Corona, Bacciardi, Matteazzi, Indragoli, Tosto, Vallarelli, Bucancil, El Biache, Dragoner. A disp. Vertua, Gaj, Majdandzic, Bacci, Stoyanov, Sodero, Falcusan, Stassin, Ansah, Popov, Tempre. All. Birindelli

Torino (4-3-2-1): Abati; Casali, Bonadiman, Mendes, Muntu; Silva, Ruszel, Dalla Vecchia; Perciun, Dell’Aquila, Padula. A disp. Brezzo, Rettore, Acar, Mullen, Ciammaglichella, Longoni, Dellavalle, Gabellini, Njie, Franzoni, Marchioro. All. Scurto

Primavera, Empoli-Torino: il prepartita

Ore 12:00 Manca un’ora all’inizio di Empoli-Torino, gara valida per la giornata 27 del campionato Primavera 1. Le squadre sono arrivate al Centro Sportivo Petroio, dove si svolgerà il match. A breve saranno in campo per il riscaldamento. L’obiettivo del Torino è chiaro: dare continuità alle vittorie contro Monza e Genoa.

Primavera, Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Empoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Empoli-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato. La partita sarà anche visibile in streaming sul sito di Sportitalia.