Il centrocampista della Primavera del Torino dopo la rete messa a segno contro il Verona ha trovato il gol anche con l‘Italia Under 18

Aaron Ciammaglichella sta vivendo un periodo sicuramente molto positivo. Infatti, il centrocampista della Primavera del Toro, dopo aver segnato nella partita in cui la squadra di Giuseppe Scurto ha affrontato l’Hellas Verona, con il match terminato 1-1, ha risposto alla convocazione dell’Italia Under 18. E anche in azzurro ha trovato la via del gol nell’amichevole contro la Romania che si è disputata ieri, giovedì 23 marzo, a Potenza. La partita è terminata 3-1 in favore degli azzurrini e ad aprire le marcature è stato proprio il talento granata classe 2005 al 12’ minuto del primo tempo, riuscendo a segnare di testa. Ora Ciammaglichella, che in passato aveva già raccolto diverse presenze nelle nazionali giovanili, ha messo a segno il suo primo gol con l’Italia Under 18, in quella che è stata la sua quarta presenza con la squadra di mister Daniele Franceschini. Intanto Ivan Juric continua a tenere sotto osservazione Ciammaglichella, che non a caso si è allenato in diverse occasioni con la prima squadra.