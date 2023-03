Seconda giornata della fase a gironi: il Torino affronta la formazione del Don Torcuato nella Viareggio Cup. Diretta, formazioni e tabellino

Seconda giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio. Il Torino U18 affronterà oggi, mercoledì 22 marzo alle ore 15:00, la formazione argentina del Don Torcuato U18. La squadra granata, allenata da Antonino Asta, scenderà in campo allo Stadio comunale “Libero Masini” forte del 6-0 rifilato al Pontedera nella prima giornata. Gli argentini del Don Torcuato, nella prima giornata hanno fatto 1-1 contro gli austrialani dell’APIA. Partita da non sottovalutare, che in caso di vittoria garantirebbe il passaggio alla fase successiva. Prossimo appuntamento, contro l’APIA, venerdì 24 marzo sempre alle 15:00.

Viareggio, Torino-Don Torcuato 1-1: il tabellino

Reti: st 28 Lopez (DT), 45′ Vaiarelli rig. (T)

Torino: Servalli; Roszak, Rettore, Makadji, Ceschin; Barzago, De Marco, Dalla Vecchia; Iacovoni, Corona, Vaiarelli. A disposizione: Brezzo, Gaj, Gallea, Ceica, Gabellini, Azizi, Perciun, Marchioro, Maset, Giovannini. Allenatore: Asta.

Don Torcuato: Doelo, Aragon, Solis, Martiarena, Bossio, Troncoso, Guedak, Lanari, Daniele, Casalongue Lopez, Frasson. A disposizione: Morrone, Soberado, Zumarraga, Bonvin, Franco, Gennaro, Soraire, Frasson, Marino. Allenatore: Gorno.

Viareggio, Torino-Don Torcuato: gli aggiornamenti

50′ Finisce la partita. Torino-Don Torcuato 1-1

45′ GOOOOOLLLLL di Vaiarelli. Il Torino ha pareggiato su calcio di rigore.

44′ Rigore per il Torino

32′ Il Torino risponde con Vaiarelli, la sua conclusone termine però sul fondo

28′ Gol del Don Torcurato. La formazione argentina passa in vantaggio

23′ Altra occasione per il Torino, questa volta è De Marco ad andare vicino al gol

9′ Il Torino sfiora il gol del vantaggio con una bella conclusone di Vaiarelli che termina di pochissimo a lato. Risultato ancora fermo sullo 0-0.

1′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo, risultato fermo sullo 0-0

18′ La prima vera occasione è per il Torino: punizione di Ceschin, Doelo para in due tempi

1′ Iniziata la partita

PRIMO TEMPO

Viareggio, Torino-Don Torcuato: le formazioni ufficiali

