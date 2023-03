Sono cinque i giocatori presi in prestito dai granata in vista del Torneo di Viareggio: ecco quali sono e da dove arrivano

È iniziato ieri, lunedì 20 marzo, il Torneo di Viareggio. Alla competizione, che ogni anno vede emergere talenti del calcio italiano e non, partecipano anche i granata. Alla squadra di mister Asta, per l’occasione, si sono aggregati cinque giocatori in prestito, chiamati per aiutare la causa ma soprattutto per essere testati. Ecco chi sono.

Da Iacovoni a De Marco: i 5 prestiti al Viareggio

Sono 28 i convocati dell’allenatore granata, tra cui, come detto, cinque giocatori chiamati in prestito. In evidenza dopo la partita d’esordio, tra gli altri, ci sono Filippo Iacovoni e Alessandro Giovannini. Il primo, classe 2004 in prestito dalla Triestina, ha messo a referto una doppietta nel 6-0 che ha inaugurato il torneo e, inoltre, vanta 4 presenze in Serie C quest’anno. Il secondo, 2005 e di proprietà del Cesena, ha segnato la rete del momentaneo 4-0. A differenza del compagno non ha ancora esordito tra i professionisti, ma è reduce da 11 gol e 4 assist in 20 presenze con la primavera dei romagnoli.

Altro giocatore in prestito è Dimitri Roszak, francese del 2004 di proprietà dell’Ilvamaddalena 1903. Il terzino è partito dalla panchina nella sfida inaugurale.

C’è anche il nome di Bilario Azizi all’interno della lista, albanese molto duttile del 2004 e in prestito dall’Asti, il quale è stato schierato dal primo minuto da Asta. Il calciatore viene da 28 presenze in Serie D in stagione. Ultimo, ma non per importanza, Antonio De Marco. Anche lui 2004, è reduce dall’esperienza alla Vibonese, con cui ha accumulato 19 partite quest’anno, arricchite da un gol e un assist.