Torino-Apia Leichhardt, diretta della partita del Torneo di Viareggio 2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza e ultima giornata del girone eliminatorio. Al Viareggio il Torino Under 18 di Asta affronta gli australiani dell’Apia Leichhardt, dopo aver battuto il Pontendera all’esordio e pareggiato mercoledì con gli argentini del Don Torcuato. Granata padroni del loro destino, a quattro punti e in testa alla classifica del proprio raggruppamento. Con il gruppo di Asta, aggregati, ci sono anche 5 giocatori in prova. Segui in diretta gli aggiornamenti di Torino-Apia Leichhardt su Toro.it.

Viareggio, Torino-Apia Leichardt: la diretta

24′ Il Torino va vicino anche al terzo gol, questa volta con Ceica. Bravo il portiere della formazione australiana ad opporsi alla conclusione

12′ Il gol: Gal scende sulla fascia destra e crossa, il suo traversone è sporcato ma la palla arriva comunque a Giovannini che insacca

11′ GOOOOOOLLL del Toro. Ha raddoppiato Giovannini

10′ Il Toro sfiora il 2-0 con un colpo di testa di Gallea da azione d’angolo

4′ L’azione del gol: Perciun recupera palla e serve Corona che dalla distanza lascia partire un gran tiro, imparabile per Sinnotta

3′ GOOOOL del Toro. Corona sblocca subito la partita con una grande rete

1′ Inizia la partita

Viareggio, Torino-Apia Leichardt 2-0: il tabellino

Reti: pt 3′ Corona (T), 11′ Giovannini

Torino: Brezzo, Gaj, Gallea, De Marco, Corona, Ceica, Perciun, Maset, Makadji, Vaiarelli, Giovannini. A disposizione: Servalli, Dalla Vecchia, Ceschin, Barzago, Gabellini, Rettore, Roszak, Iacovoni. Allenatore: Asta.

Apia Leichhardt: Sinnott, Da Silva, Denmead, Efstathiou, Martellotta, Murden, Nilsen, Pusateri, Rimicci, Stravropoulos, Siciliano. A disposizione: Argyrides, Di Giacomo, Duffy, Hickman, Kaminski, Neskovski, Soultis, Tuladhar, Zinnato, Cikota. Allenatore: Mazza.

Arbitro: Latini di Empoli

Viareggio: il girone del Torino

Ecco i risultati e la classifica del Girone 2 al Torneo di Viareggio:

Don Turcato-Apia Leichhardt 1-1

Torino-Pontedera 6-0

Torino-Don Turcato 1-1

Apia Leichhardt-Pontedera 3-4

Classifica: Torino 4, Pontedera 3, Don Torcuat 2, Apia Leichhardt 1