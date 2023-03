Il Torino Under 18 di Asta se la vedrà con i laziali del Monterosi: è l’avversario agli ottavi del Viareggio

Sarà Torino-Monterosi la sfida che vedrà i granata impegnati negli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. L’Under 18 di Asta scenderà in campo martedì a Marina di Massa, frazione Ricortola, contro la squadra laziale. I granata hanno chiuso in testa il proprio girone, con due vittorie e un pareggio, il Monterosi nel proprio raggruppamento è arrivato al secondo posto, a sei punti, alle spalle della Fiorentina, con cui ha perso lo scontro diretto dopo aver battuto Seravezza e FA Euro New York.