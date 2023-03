Il Torino under 18 di Asta sfiderà questo pomeriggio il Monterosi Tuscia negli ottavi di finale del Torneo di Viareggio

Si inizia a fare sul serio per l’under 18 di mister Asta nel Torneo di Viareggio. I granata, forti di aver passato il girone da primi, affronteranno questo pomeriggio alle 15 la Primavera del Monterosi. La partita si disputerà al Campo Sportivo di Ricortola. I laziali hanno concluso il proprio girone al secondo posto a 6 punti, dietro solamente alla Fiorentina, capace di chiudere i giochi a punteggio pieno.

Il cammino fin qui

I giovani granata sono reduci da un cammino più che ottimo, per ora. I primi tre punti sono arrivati all’esordio contro il Pontedera, battuto per 6-0. Dopodiché un mezzo passo falso contro il Don Torcuato, con cui i ragazzi di Asta hanno pareggiato 1-1. Infine, la qualificazione è arrivata all’ultimo turno con la grande vittoria per 8-0 contro il Leichhardt. 15 gol fatti e uno subito in tre partite: non male per un ruolino di marcia che può anche essere migliorato.