Ottavi di finale del Torneo di Viareggio: Torino-Monterosi, diretta, tabellino e aggiornamenti della partita dell’Under 18 di Asta

Ottavi di finale del Torneo di Viareggio. Torino-Monterosi è la sfida che vedrà i granata di Antonino Asta protagonisti. L’Under 18 è la squadra che quest’anno partecipa alla storica manifestazione: nel girone eliminatorio, il Toro ha vinto il proprio raggruppamento davanti a Pontedera, Don Torcuato e Apia Leichhardt, pescando il Monterosi, secondo nel girone vinto a punteggio pieno dalla Fiorentina. Segui in diretta Torino-Monterosi su Toro.it.

Viareggio, Torino-Monterosi: il prepartita

ore 14.30 Manca circa mezz’ora al fischio d’inizio di Torino-Monterosi, sfida valida per gli ottavi della Viareggio Cup. Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita: si gioca a Ricortola, frazione di Marina di Massa. Già rese note le formazioni ufficiali: nell’undici di Asta ci sono anche alcuni dei giocatori “in prestito” per il torneo.

Viareggio, Torino-Monterosi: dove vederla in tv e streaming

Per Torino-Monterosi non è prevista una diretta tv o una diretta streaming: gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su Toro.it.

Viareggio, Torino-Monterosi: le formazioni ufficiali

TORINO: Servalli, Gaj, Gallea, Corona, Barzago, Azizi, Rettore, Roszak, Vaiarelli, Giovannini, Iacovoni. A disposizione: Brezzo, Hennaux, Dalla Vecchia, Ceschin, De Marco, Ceica, Gabellini, Perciun, Marchioro, Maset, Makadji, Capac. Allenatore: Asta.

MONTEROSI: Moretti, A. Romano, Montebove, Di Lelio, Bonomo, Ferreri, Soddu, Boncori, Metawie, A. Romano, De Maio. A disposizione: Malatesti, Tamantini, Rossi, Fasciani, Arcangeli, Cataldi, Fiocco, Oriano, Pierguidi, Danca, Checcacci, Mola, Molinaro, Gaudio, Graziani. Allenatore: Rendina.

Viareggio, Torino-Monterosi 0-0: la diretta

Calcio d’inizio alle 15