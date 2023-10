Chi è Lorenzo Abati, portiere arrivato al Torino per sostituire Pietro Passador: tutto quello che c’è da sapere sull’ex SPAL

Lorenzo Abati nella stagione 2023-2024 è approdato al Torino per difendere i pali della Primavera di Giuseppe Scurto. Ma chi è l’estremo difensore della squadra granata? Lorenzo nasce a Carate Brianza il 7 aprile 2004. Entra nel mondo del calcio grazie al Cesena, club in cui muove i primi passi nel settore giovanile. A settembre 2019 si trasferisce alla SPAL, dove riesce ad affermarsi in Under-17 e in Under-18, per poi passare in prima squadra nel 2022. Con i grandi, tuttavia, non esordisce: nella stagione 2021/2022 è protagonista invece in Primavera 2: per lui 22 gare di regular season mantenendo la porta inviolata in ben 11 occasioni.

Abati al Torino

Nell’estate del 2023 è arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto, con la responsabilità di sostituire Pietro Passador, passato al Rimini a titolo temporaneo. Fa il suo esordio in maglia granata durante il Memorial Mamma e Papà Cairo, poco dopo essere stato tesserato, dimostrandosi decisivo nella lotteria dei calci di rigore. Per lui è il battesimo: Scurto ha il suo portiere titolare.