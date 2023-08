La diretta testuale della gara tra Torino e Inter, incontro valido per la finale del Memorial Mamma e Papà Cairo

La seconda edizione del Memorial Mamma e Papà Cairo sta per giungere al suo termine. La squadra del Torino Primavera, allenata da Giuseppe Scurto, si prepara ad affrontare in finale l’Inter di Christian Chivu. Nella giornata di ieri i granata hanno battuto in semifinale il Milan, per 7-6 dopo i rigori. I nerazzurri invece hanno battuto per 3-1 la Juventus. Calcio d’inizio in programma alle ore 21, allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Occasione importante per il Toro, che potrebbe inziare nel migliore dei modi la sua stagione. Segui Torino-Inter in diretta con noi su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-INTER

Primavera, Torino-Inter: la diretta

Le squadre stanno entrando in campo

Calcio d’inizio alle ore 21.

Primavera, Torino-Inter 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Inter: il prepartita

Ore 20:15 – Urbano Cairo è arrivato allo stadio per assitere alla partita

Le squadre sono arrivate allo Stadio Moccagatta e a breve saranno in campo per il riscaldamento. Il Torino è alla ricerca della sua prima vittoria in assoluto nel torneo (considerando anche quando era intitolato solamente alla mamma del presidente Cairo).

Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Ruszel, Savva, Acar, Ciammaglichella, Dellavalle, Gabellini, Dalla Vecchia, Keita, Marchioro, Antolini. A disposizione: Bellocci, Mahari, Mbida, Galantai, Desole, Longoni, Gallea, Mendes, Zaia, Belinga, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Inter: Calligaris, Aidoo, Motta, Bovo, Guercio, Maye, Akinsanmiro, Di Maggio, Sarr, Kamate, Quieto. A disposizione: Raimondi, Mazzola, Stante, Cocchi, Ricordi, Tigani, Mosconi, Vedovati, Berenbruch, Spinaccè, Zoppi. Allenatore: Chivu.

Primavera, dove vedere Torino-Inter in streaming e in TV

La gara sarà trasmessa in streaming su Torino Channel e la diretta web è su Toro.it.