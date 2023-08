La Primavera del Torino non ha mai vinto il torneo, stasera ha la possibilità di portare a casa il trofeo: bisogna però battere l’Inter

E’ Torino-Inter la finale del Memoria Mamma e Papà Cairo 2023: il calcio d’inizio è alle ore 21 allo stadio Moccagatta di Alessandria e per la Primavera granata c’è la possibilità di aggiudicarsi per la prima volta il torneo dedicato alla memoria dei genitori del presidente del Torino. La squadra di Giuseppe Scurto ha battuto ieri ai rigori il Milan (7-6 il finale, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari), l’Inter ha invece superato per 3-1 la Juventus.

Mamma e Papà Cairo: l’albo d’oro del torneo

Memorial Mamma Cairo

2013 Juventus

2014 Inter

2015 Inter

2016 Milan

2017 Inter

2018 Inter

2019 Milan

Memoria Mamma e Papà Cairo

2022 Atalanta