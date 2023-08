La diretta testuale della gara tra Torino e Milan, incontro valido per la prima giornata del Memorial Mamma e Papà Cairo

Il Torino Primavera si prepara a scendere in campo per la prima giornata del Memorial Mamma e Papà Cairo, torneo che dà la possibilità a tanti giovani di mettersi in mostra nel panorama del calcio italiano. La competizione si svolgerà a Quattordio e ad Alessandria il 10 e l’11 agosto e vi prenderanno parte Torino, Milan, Inter e Juventus. Per gli uomini di Scurto quello contro i rossoneri sarà il primo test importante prima del via della regular season, in programma il 28 agosto contro il Genoa.

Primavera, Torino-Milan: la diretta

21′ Pericolo nell’area di rigore rossonera: da un calcio piazzato la difesa riesce a sventare il pericolo su un colpo di testa granata

17′ Percussione in area di rigore di Camarda, che si trascina il pallone fuori dal campo. Bravo Mendes a difendere

15′ Lancio per Gabellini che si trova in posizione pericolosa, ma è tutto fermo per fuorigioco

10′ Poche occasioni da una parte e dall’altra

7′ Primo calcio d’angolo della gara, in favore del Torino

4′ Calcio di punizione dal limite dell’area per i rossoneri

1′ Calcio d’inizio

Primavera Torino-Milan, il tabellino

Torino: Abati, Marchioro, Antolini, Mendes, Rettore, Mahari, Belinda, Dalla Vecchia, Gabellini, Acar, Ciammaglichella. Allenatore: Scurto. A disp: Bellocci, Keita, Zaia, Desole, Gallea, Mbida, Issa, Longoni, Jarre, Franzoni, Galantai.

Milan: Bartoccioni, Bakoune, Nsiala, Perrucci, Stalmach, Camarda, Cuenca, Parmiggiani, Jimenez, Eletu, Bonomi. Allenatore: Abate. A disp: Raveyre, Malaspina, Paloschi, Mancioppi, Scotti, Liberali, Magni, Bile, Martinazzi, Sala, Incorvaia.

Primavera Torino-Milan, il prepartita

Ore 18:00 – Le due squadre sono in campo per il riscaldamento, a breve ci sarà il calcio d’inizio di Torino-Milan.

17:50 – Anche il presidente Urbano Cairo è giunto a Quattordio per assistere alla gara.

Primavera, dove vedere Torino-Milan in streaming e in TV

La gara sarà trasmessa in streaming su Torino Channel e la diretta web è su Toro.it.

Primavera Torino-Milan, le formazioni ufficiali

