Il presidente granata è arrivato a Quattordio per assistere alla gara tra Torino e Milan, valida per il Memorial Mamma e Papà Cairo

Tutto pronto per il Memorial Mamma e Papà Cairo, torneo che vedrà affrontarsi le squadre Primavera di Torino, Inter, Milan e Juventus e che darà possibilità a centinaia di giovani di mettersi in mostra nel panorama del calcio italiano. Oggi, giovedì 10 agosto, è in programma la sfida tra Torino e Milan, a cui assisterà anche il presidente Urbano Cairo, che in questi momenti è arrivato a Quattordio.