Il Torino ha comunicato ufficialmente che Sergiu Perciun ha firmato il suo primo contratto in granata da professionista

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società ha annunciato la firma del contratto da professionista per Sergiu Perciun: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Sergiu Perciun, nato a Tataresti in Moldavia il 23 aprile 2006, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata. Nella stagione appena trascorsa, il calciatore ha totalizzato 35 presenze e 9 gol tra Under 18 e Under 17. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.