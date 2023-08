Il 10 e l’11 agosto andrà in scena la seconda edizione del Memorial Mamma e Papà Cairo a Quattordio e Alessandria

Tutto pronto per il Memorial Mamma e Papà Cairo, che andrà in scena a Quattordio e Alessandria il 10 e l’11 agosto. Memorial che è uno dei tornei più importanti a livello giovanile e che permette a tanti ragazzi di mettersi in mostra. Alla competizione di quest’anno prenderanno parte le Primavere di Torino, Inter, Milan e Juventus, mentre la scorsa stagione era presente l’Atalanta al posto di una milanese. Per la Primavera del Toro sarà dunque il primo test importante in vista della nuova stagione, che avrà inizio il 28 agosto contro il Genoa.

Il programma del torneo

Giovedì 10 agosto, alle ore 18.30, presso lo stadio Comunale “G.B. Sillano” di Quattordio (AL), il Torino allenato da Giuseppe Scurto affronterà il Milan guidato da Ignazio Abate. Alle ore 21:00, presso lo stadio Comunale “G. Moccagatta” di Alessandria, si disputerà poi l’altra semifinale tra la Juventus di Paolo Montero e l’Inter di Christian Chivu. Le finali sono in programma venerdì 11 agosto. Il match per il 3°/4° posto sarà di scena a Quattordio alle ore 18.30, mentre la finalissima si disputerà ad Alessandria alle ore 21.

Il regolamento

In caso di parità non sono previsti tempi supplementari e si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Il torneo è riservato a calciatori nati dal 01/01/2005 sino al compimento del 15° anno di età. I club partecipanti potranno usufruire nel corso del torneo di tre calciatori in prestito tesserati per altre società. Per ogni partita saranno consentite otto sostituzioni con tre interruzioni del match oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco.