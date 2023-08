Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Francesco Dell’Aquila: l’attaccante della Primavera si è rotto il menisco

Brutte notizie per la Primavera del Torino: l’attaccante Francesco Dell’Aquila, uno dei giocatori più importanti della formazione di Giuseppe Scurto, ha subito la rottura del menisco esterno del ginocchio destro. Ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico ma sarà costretto a restare ai box per diversi mesi: secondo la prima prognosi tornerà in campo fra 5 mesi.