Prosegue il ritiro a Centallo dei giovani di Scurto, vincitori per 8-0 contro la squadra locale e 2-0 contro l’Alba

Prosegue la preparazione del Torino su tutti i fronti. Non solo la Prima squadra al lavoro per farsi trovare pronta. Anche il settore givoanile è infatti all’opera. Se però la prima è già tornata sotto la Mole, la Primavera prosegue il proprio percorso a Centallo, dove resterà fino al 5 agosto per il ritiro estivo. Il Palazzo Lovera di Cuneo ospiterà quindi i Torelli di Scurto ancora per qualche giorno, in attesa di vederli smaltire tutte le amichevoli previste.

Primavera, ancora tanto lavoro da fare

Solo due spunte sulla lista delle cose da fare. L’Under 19 granata è infatti scesa in campo in due occasioni rispettivamente contro la Rappresentativa Centallo il 26 luglio, contro cui ha vinto per 8-0 e contro l’Alba Calcio. Meno prolifera sul fronte offensivo quest’ultima, vinta dai ragazzi di Scurto per 2-0. Segnali molto positivi in questo inizio di preparazione, che si chiuderà subito prima del Trofeo “Mamma e Papà Cairo”, in programma per l’11 e 12 agosto con Inter, Juventus e Milan.

Toro Primavera, due vittorie importanti

Restano intanto ancora da affrontare l’A.S.D. Asti il 2 agosto, l’A.S.D Chieri Calcio 1955 il 4 agosto e l’Associazione Calcistica Perugia Calcio il 5 agosto prima di tornare alla base, occasioni preziose soprattutto per i nuovi arrivati Padula e Mendes, che stanno piano piano entrando nel sistema di gioco del tecnico granata. Il modo migliore per farsi trovare pronti in ottica campionato.