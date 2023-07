Colpo in arrivo per la Primavera del Torino: acquistato a titolo definitivo l’attaccante Padula dalla Roma, classe 2004

Un altro colpo in arrivo firmato Davide Vagnati. Dopo gli acquisti di Popa, Bellanova e Haveri e l’imminente passaggio sotto la Mole di Josh Doig, il Dt granata ha chiuso per un altro acquisto. È in arrivo dalla Roma, infatti, Cristian Padula, attaccante classe 2004. La punta, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2024, arriva a titolo definitivo al Torino e verrà aggregato inizialmente alla Primavera, magari aiutando in periodi di emergenza anche la prima squadra. Nella scorsa stagione l’attaccante romano ha messo a referto 21 presenze arricchite da 2 gol e 1 assist con i baby giallorossi.