Ludergnani e Scurto stanno programmando la prossima stagione della Primavera granata sapendo di partire da un‘ottima base

In questo periodo molto particolare il Toro non è attivo solamente per quanto riguarda la prima squadra ma anche per quanto riguarda le giovanili. Il club granata ripartirà dal responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani e dal tecnico della Primavera Giuseppe Scurto. Questa è la cosa più importante, dopo che al termine della stagione la loro permanenza non appariva scontata. Poi la conferma dei due ha calmato le acque. Così anche a livello di settore giovanile e soprattutto per quanto riguarda la Primavera, il Toro ha potuto iniziare a programmare la nuova stagione che è ormai alle porte. I granata ripartiranno senza alcuna ombra di dubbio da una base importante e sicuramente il merito è principalmente proprio di Ludergnani e Scurto. I granata riproveranno a centrare nuovamente i playoff scudetto, dopo aver fatto tesoro dell’esperienza della scorsa stagione. Ludergnani si guarderà intorno e se ci saranno delle occasioni sul mercato farà di tutto per cogliere, ma la Primavera granata ha già in casa diversi elementi preziosi dai quali poter ripartire con l’ambizione di puntare ad alti traguardi.

Sono diversi i giocatori su cui Scurto potrà contare

L’ottima base dalla quale potrà ripartire Scurto per la nuova stagione è composta dai giocatori che nello scorso campionato sono stati in grado di mettersi in mostra facendo parlare di loro. Tra di essi c’è l’esterno offensivo Zanos Savva che, dopo un primo periodo passato nell’Under 18 di Antonino Asta, è passato in Primavera diventando per Scurto una pedina fondamentale nel suo scacchiere. Poi c’è anche Eybi Njie, attaccante o esterno offensivo con grandi potenzialità, che ha dimostrato di essere molto bravo nel trovare la via del gol e a sfornare assist. Merita di essere menzionato anche Tommaso Gabellini, arrivato all’ombra della Mole a gennaio ha dimostrato di essere un profilo molto interessante. Infine, non si può non nominare Aaron Ciammaglichella, un ragazzo diventato un punto di riferimento, o meglio un motivo di vanto per il settore giovanile granata, che ha tanta voglia di migliorare ancora. Dunque la Primavera del Toro già prima di cominciare la nuova stagione sembra essere messa molto bene.