Ottimi segnali dalla Primavera di Scurto: la sua squadra non molla mai e vince il Memorial Mamma e Papà Cairo

Per la prima volta, anche da quando era intitolato solo alla mamma di Cairo, il Torino ha vinto il Memorial Mamma e Papà Cairo. La formazione Primavera granata ha battuto Milan ed Inter e si è aggiudicata il trofeo. La caratteristica principale della squadra di Scurto è stata una durante queste due partite: non mollare mai, anche nei momenti di difficoltà. In semifinale, contro il Milan, i tempi regolamentari sono finiti con il punteggio di 1-1. Poi ai rigori il Toro ha vinto 7-6. Contro l’Inter invece è andata in scena una partita pazza, finita per 3-3 e infine 9-8 dopo i rigori. Per ben 3 volte i granata sono stati sotto, ma hanno sempre saputo reagire. Dopo la splendida scorsa stagione, questa vittoria è un ottimo segnale in vista della prossima.

Le nuove leve

Ci sono stati diversi ragazzi protagonisti in queste due partite. Hanno giocato bene i soliti veterani della squadra Dellavalle, Antolini, Savva e Ciammaglichella. Buonissimi segnali anche dal nuovo acquisto in porta Lorenzo Abati. Tra i nuovi volti, sugli scudi il centrocampista mancino numero 8 Acar e l’attaccante numero 27 Gabellini, classe 2006 arrivato dal Cesena.