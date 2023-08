Ufficiali due colpi di mercato per il Toro: Vagnati ha concluso le operazioni per Longoni e Bonadiman, in arrivo dalla Spal per la Primavera

Due colpi di mercato per il Torino, che ha concluso e ufficializzato delle operazioni. Dalla Spal sono infatti arrivati Marco Longoni e Matteo Bonadiman. Il primo è un’ala destra che nella scorsa stagione ha messo a segno 12 gol e 4 assist in 32 presenze tra Under 18 e Primavera, mentre il secondo è un difensore centrale classe 2006. I due si aggregheranno al gruppo di mister Giuseppe Scurto già nei prossimi giorni.