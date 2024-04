Ecco chi è il centrocampista brasiliano classe 2004 del Toro che in passato ha vestito la maglia del Capivairano

Tra i giocatori a disposizione della Primavera del Toro guidata da Giuseppe Scurto c’è Jonathan Silva, un giocatore del quale si è già sentito parlare. Silva è nato a Taboão da Serra in Brasile il 24 aprile 2004. È un centrocampista centrale che alcuni osservatori del Toro sono andati a scovare nella terza divisione brasiliana quando vestiva la maglia del Capivairano. Il club granata l’ha preso come scommessa. Una scommessa che sta fruttando e che in tanti sperano che il Toro riesca a vincere. Silva ha esordito con la Primavera del Toro nell’ottobre del 2022, in un match dove i granata hanno affrontato il Milan. Ma il suo approdo nel capoluogo piemontese risale più o meno a un anno dal suo esordio con addosso la maglia granata.

Silva al Torino: tesseramento ed esordio

Il motivo dell’esordio così tardivo? Per il tesseramento c’è voluto molto tempo perché serviva il passaporto comunitario che una volta arrivato ha portato all’ingaggio di Silva. Il centrocampista brasiliano in granata sta compiendo un ottimo percorso di crescita, tanto da meritarsi di andare a lavorare a Pinzolo agli ordini di Ivan Juric. Ora il giocatore si allena con Scurto e sogna presto il grande salto in prima squadra.

Il brasiliano ex Capivairano ha tutte le carte in regola per poter fare il grande salto. Nella stagione 2022/2023 con la Primavera granata ha collezionato 16 presenze in Primavera 1 e 2 in Coppa Italia Primavera, facendo parte del gruppo granata anche nel 2023/2024.

Silva: caratteristiche e qualità

Silva è un centrocampista centrale abituato a giocare in una linea a due, spesso si è mosso anche tra le linee andando a dare un supporto in fase offensiva, mettendo in mostra la sua grande fisicità e la sua personalità. Comunque, può essere impiegato anche come mezzala in un centrocampo a tre, come spesso ha fatto Scurto.