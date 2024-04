Fiorentina-Torino, diretta della finale della Coppa Italia Primavera 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È il giorno della verità per il Torino Primavera. Dopo tanti sacrifici, i ragazzi di Scurto si giocano oggi la Coppa Italia contro i pari età della Fiorentina al Renato Dall’Ara di Bologna, per una serata “da grandi”. È una sfida che vale moltissimo per i torelli, che non arrivavano a questo punto della competizione dalla stagione 2018/2019, quando con Coppitelli in panchina persero proprio contro la viola in una doppia sfida andata e ritorno. Segui la diretta della finale della Coppa Italia Primavera su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-1-2-1): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Rubino; Sene, Caprini; Braschi. A disposizione: Leonardelli, Vigiani, Scuderi, Presta, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Balbo, Ofoma. Allenatore: Galloppa.

Torino (4-3-3): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Bianay Balcot; Silva, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Mullen, Perciun, Bonadiman, Gabellini, Zaia, Dalla Vecchia, Franzoni, Magui. Allenatore: Scurto.

Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 20.00 Squadre in campo per il riscaldamento. Manca mezz’ora alla finale.

Ore 18.30 Mancano solo due ore alla sfida che sancirà chi tra Fiorentina e Torino potrà essere considerato campione della Coppa Italia. Le due squadre sono già arrivate allo Stadio Dall’Ara e si trovano in questo momento negli spogliatoi, in procinto di uscire per effettuare il riscaldamento. Buona affluenza sugli spalti.

Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.30

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e in streaming

Così come per il campionato Primavera, anche per quanto riguarda la Coppa Italia i diritti televisivi appartengono a Sportitalia. La partita sarà trasmessa sul canale 60 del digitale terrestre, e sarà visibile anche in streaming su Sportitalia.it.