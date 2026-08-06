Nelle ultime uscite Abate ha provato diverse combinazioni in difesa, cercando la soluzione ideale per la prossima stagione

Dopo la scorsa stagione, in cui la retroguardia granata ha lasciato molto a desiderare, quest’anno Abate dovrà cambiare qualcosa, ripartendo dalle poche certezze. Con il mercato, il reparto difensivo si è rafforzato, con Comuzzo e Comert che sono due profili affidabili per la difesa a tre granata. Nelle ultime due uscite, contro e , Abate ha schierato diverse formazioni, con l’obiettivo di far mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori a disposizione e individuare la difesa ideale per la prossima stagione.

Ismajli centrale è una certezza

Nelle ultime due sfide, Abate è partito con due formazioni differenti, alternando i difensori a disposizione. Con il Burnley è partito con Coco, Comuzzo e Comert, con il difensore ex Fiorentina che è stato schierato come centrale. Nel secondo tempo invece, con l’ingresso in campo di Ismajli, è stato proprio il difensore albanese è mettersi al centro della retroguardia granata. Con il Vado invece, Abate ha mescolato la carte, schiarando Biraghi, Ismajli e Comuzzo. Osservando le due formazioni è emerso che al momento il tecnico granata vede Ismajli con perno della retroguardia, con Coco, Comuzzo e Comert a giocarsi un posto nei due ruoli di braccetti.

I possibili scenari per la prossima stagione

Dopo le due sfide in cui il tecnico ha voluto osservare attentamente tutti i giocatori a sua disposizione, è probabile che, nella sfida contro l’Avellino, prevista per l’8 agosto, si vedrà la difesa che Abate schiererà anche contro la Carrarese in Coppa Italia. Il tecnico potrà contare su diverse opzioni, a partire a da quella che sembra essere l’unica certezza: Ismaily centrale. Di fianco all’albanese potrebbe essere schiarato Comuzzo a destra, posizione in cui ha giocato ieri contro il Vado, mentre Comert potrebbe trovare spazio come braccetto di sinistra. Da non sottovalutare infine Coco, che grazie alla sua duttilità è in grado di ricoprire tutte e tre le posizioni, anche se a sinistra non è la posizione preferita dal gambiano. Proprio a sinistra non è del tutto da escludere Biraghi, che garantirebbe ai granata meno sicurezza difensiva rispetto a Coco e Comert, ma darebbe una grossa mano in fase di impostazione.