Ecco chi saranno i principali punti di riferimento su cui Abate costruirÃ il Torino in vista della prossima stagione di Serie A

Tra le numerose incertezze che circondano il Torino in vista della prossima stagione, il club puÃ² perÃ² contare su alcuni punti fermi e stabili, sui quali Abate costruirÃ la squadra per lâ€™inizio del nuovo campionato.

Su tutti, il leader indiscusso in campo, chiamato a garantire al Torino un maggiore grado di competitivitÃ a centrocampo, sarÃ Vlasic. Dopo essersi confermato uno dei, se non il migliore elemento della rosa granata nellâ€™ultima stagione, il croato sarÃ nuovamente al centro del progetto e guiderÃ la squadra dopo aver vissuto la sua miglior annata sotto la Mole. Nonostante non si siano ancora ritrovati, Abate sa giÃ che sarÃ lui il principale faro della formazione granata.

Zapata e Simeone in attacco

Oltre al croato, anche Simeone si Ã¨ distinto nel corso dellâ€™ultima stagione, come testimoniano i suoi 11 gol che lo hanno reso il miglior realizzatore della squadra. Insieme a Vlasic formerÃ il tandem piÃ¹ incisivo su cui Abate cercherÃ di lavorare durante la preseason, con lâ€™obiettivo di raccoglierne i frutti in campionato in termini di gol e continuitÃ offensiva. Accanto ai due giocatori piÃ¹ determinanti in fase realizzativa, sarÃ fondamentale anche il ruolo del capitano Zapata. Con il sogno di tornare ai suoi migliori livelli, il suo carisma e la sua leadership rappresenteranno risorse chiave per permettere al Torino di iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Ismajli leader della difesa

Pur non emergendo particolarmente sul piano del gioco, nel nuovo Torino di Abate sarÃ fondamentale il ruolo di Ismajli. Con la preferenza per una difesa a tre, il difensore albanese rappresenta lâ€™interprete ideale per adattarsi alle richieste tattiche dellâ€™allenatore e guidare un reparto che nella scorsa stagione si Ã¨ rivelato tra i piÃ¹ fragili del campionato.