Il difensore del Torino proverà a debuttare per la prima volta nella principale competizione calcistica internazionale con la Norvegia

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, alle ore 02:00, la Norvegia affronterà il Senegal nella gara valida per la seconda giornata del Mondiale.

Dopo il convincente esordio, chiuso con un 4-1 contro l’Iran, la selezione norvegese cercherà di proseguire il proprio cammino contro una delle nazionali più competitive del torneo. Tra i giocatori a disposizione, Pedersen sarà uno degli osservati speciali: dopo la panchina nella prima uscita, il difensore spera di poter trovare spazio e collezionare i primi minuti nella competizione, realizzando così il suo debutto al Mondiale. Il difensore granata ha infatti recentemente raccontato che questo traguardo rappresenterebbe uno dei più importanti della sua carriera e che scendere in campo gli permetterebbe di coronare il sogno di rappresentare il proprio Paese.