Wilfried Singo sta disputando da protagonista il Mondiale 2026 con la sua Costa d’Avorio: ecco come sta andando

Tra USA, Messico e Canada si sta giocando il Mondiale 2026. Purtroppo l’Italia non è presente e questa è ancora una ferita aperta. C’è un giocatore ex Torino che sta giocando con continuità ed è protagonista nella sua Costa d’Avorio: Wilfried Singo. Gli africani sono stati inseriti nel gruppo E con Germania, Ecuador e Curacao. Vittoria per 1-0 all’esordio contro l’Ecuador e poi sconfitta ieri per 2-1 all’ultimo contro la Germania. Ora manca l’ultima sfida contro il Curacao, che può valere l’accesso ai sedicesimi di finale. Singo è stato titolare in entrambe le gare, nel ruolo di terzino destro nel 4-3-3 di Fae, con il numero 5 sulle spalle. Suo l’assist per Diallo nella partita vinta contro l’Ecuador.

Crescita continua

Singo ha avuto nel suo percorso una crescita continua. Dal Torino, nel 2023 è passato al Monaco in Francia per 9,10 milioni di euro anche se ne valeva circa 12. Già in Serie A aveva fatto bene al Torino che lo aveva scoperto, ma in Ligue 1 ha fatto l’exploit. Ad agosto del 2025, raggiunto un valore di 25 milioni di euro, il Galatasaray lo ha preso per 30,77 milioni di euro. Qui ha vinto il campionato e nel frattempo ha anche alzato la Coppa D’Africa con la sua Nazionale. Un’ascesa incredibile.