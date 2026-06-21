Wilfried Singo sta disputando da protagonista il Mondiale 2026 con la sua Costa d’Avorio: ecco come sta andando
Tra USA, Messico e Canada si sta giocando il Mondiale 2026. Purtroppo l’Italia non è presente e questa è ancora una ferita aperta. C’è un giocatore ex Torino che sta giocando con continuità ed è protagonista nella sua Costa d’Avorio: Wilfried Singo. Gli africani sono stati inseriti nel gruppo E con Germania, Ecuador e Curacao. Vittoria per 1-0 all’esordio contro l’Ecuador e poi sconfitta ieri per 2-1 all’ultimo contro la Germania. Ora manca l’ultima sfida contro il Curacao, che può valere l’accesso ai sedicesimi di finale. Singo è stato titolare in entrambe le gare, nel ruolo di terzino destro nel 4-3-3 di Fae, con il numero 5 sulle spalle. Suo l’assist per Diallo nella partita vinta contro l’Ecuador.
Crescita continua
Singo ha avuto nel suo percorso una crescita continua. Dal Torino, nel 2023 è passato al Monaco in Francia per 9,10 milioni di euro anche se ne valeva circa 12. Già in Serie A aveva fatto bene al Torino che lo aveva scoperto, ma in Ligue 1 ha fatto l’exploit. Ad agosto del 2025, raggiunto un valore di 25 milioni di euro, il Galatasaray lo ha preso per 30,77 milioni di euro. Qui ha vinto il campionato e nel frattempo ha anche alzato la Coppa D’Africa con la sua Nazionale. Un’ascesa incredibile.
Io l’ho vista, prestazione niente di che… normale, non incisiva più di tanto. Comunque niente male. Peccato per lui che probabilmente il suo mondiale sia finito ieri sera… comunque in FC abbiamo visto di ben peggio.
Ma chi scrive l’articolo,ha visto la partita? Probabilmente il suo mondiale non dico che è chiuso,ma almeno la prossima la salta.