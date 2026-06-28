Il terzino della Juve Stabia, già in granata da giovane, potrebbe ritornare alla corte di Abate, questa volta in Serie A

Nelle ultime settimane al Torino di Ignazio Abate sono stati affiancati diversi nomi in vista dell’apertura della sessione di calciomercato in programma domani. È notizia dell’ultima ora il possibile interessamento del club granata per Lorenzo Carissoni, terzino destro della Juve Stabia. Il classe 1997 è già stato allenato da Abate nella passata stagione in Serie B proprio con i gialloblù, e tornerebbe volentieri a giocare per il suo ormai ex allenatore.

Il ritorno dell’ex

Per Carissoni sarebbe un gradito ritorno quello in granata: il terzino infatti giocò nella stagione 2015/16 con la Primavera granata di Moreno Longo, per poi entrare in un circolo infinito di prestiti dal Torino a squadre di livello inferiore quali il Trapani, il Monopoli, il Monza, la Carrarese, il Lecco e infine il trasferimento finale alla Vis Pesaro nel luglio del 2021.