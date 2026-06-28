Dopo aver blindato Nico Paz, i lariani hanno puntato gli occhi sul giocatore del Catanzaro, già adocchiato recentemente dal Toro

Negli ultimi giorni avevamo parlato dell’interesse del Torino per Mattia Liberali, giocatore classe 2007 ex Milan di proprietà del Catanzaro. Liberali è sicuramente un profilo interessante per il Torino, ma la sua ottima stagione in Serie B con i giallorossi gli ha permesso di finire sotto i riflettori di squadre anche più forti dei granata. Nelle ultime ore, infatti, anche il Como è piombato prepotentemente al seguito del calciatore, che potrebbe essere un’ottima alternativa nella trequarti dei lariani, i quali hanno da poco blindato la permanenza del loro fuoriclasse argentino Nico Paz. Petrachi ha ora una concorrenza molto agguerrita e potente a cui tener testa per il diciannovenne brianzolo…Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.