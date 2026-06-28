Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Il Como cerca novità in attacco per rinforzare la rosa in vista della presenze della Champions League nella prossima stagione: adocchiato Franjo Ivanovic, attaccante del Benfica che nel suo primo anno a Lisbona ha siglato 8 reti in 42 partite. Allo stesso tempo i comaschi non trascurano il reparto difensivo: già inviata un’offerta da 25 milioni di euro più 2 di bonus al Chelsea per Trevoh Chalobah. Per il momento gli inglese richiedono 30 milioni più 5 di bonus, ma la distanza tra le due offerte non è eccessiva e si potrebbe arrivare a un compromesso.

Atalanta-Godfrey è addio

L’Atalanta intanto ha chiuso la trattativa con i Glasgow Rangers per trasferire in prestito con diritto di riscatto il difensore Ben Godfrey, che si trasferirà quindi in Scozia (visite mediche già completate). Il difensore sarà dunque nuovo giocatore dei Rangers e disputerà la sua prima stagione di Scottish Premiership

Genoa e Venezia

Si muovono anche le squadre di bassa classifica, come il Venezia neopromosso che ha ufficializzato l’arrivo di Kornel Lisman dal Lech Poznan. Il classe 2006 arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2030, con opzione di prolungamento fino al 2031.

Il Genoa invece è vicino a prelevare Wiafe dal Modena. Percorso inverso quello che dovrebbe fare Consiglio, portiere rossoblù classe 2006. Inoltre, a Genova si attendono le visite di Fortunate Osemahu Tony, difensore classe 2008 del Legnago.