Ultimo allenamento per il Torino prima della partita contro il Pinzolo Valrendena, che segnerà l’inizio della stagione granata

Sesto giorno di allenamento a Pinzolo, con il Torino questa mattina svolgerà l’ultima seduta prima dell’amichevole pomeridiana contro il Pinzolo Valrendena, prevista per le 17.30. Questa mattina i granata svolgeranno la rifinitura, in modo da prepararsi al meglio per la sfida. Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione, con Ignazio Abate pronto a esordire sulla panchina granata.

La diretta

Ore 11 La squadra ha lasciato il campo principale. Breve la rifinitura in vista della partita di questo pomeriggio.

Ore 10.35 Nella formazione con pettorina il centravanti è il Cholito mentre in difesa ci sono Coco, Ismajli e Biraghi. In quella granata, invece, i difensori sono Pellini, Carrascosa e Dellavalle

Ore 10.30 La squadra ora si è spostata in campo: seduta tattica per i granata. A rotazione Abate testa due diversi undici. Un gruppo è in granata, un altro ha la pettorina. Si prova la costruzione dell’azione dal basso partendo dai difensori. In campo, come già ieri pomeriggio (aveva lavorato in palestra, come del resto stamattina) non c’è Zapata.

Ore 10.00 Comincerà a breve sul campo l’allenamento mattutino del Torino. Al momento la squadra sta lavorando in palestra mentre i portieri si stanno allenando con Di Sarno e gli altri preparatori sul campo secondario.