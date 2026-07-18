Il giovane classe 2008 oggi potrebbe avere la sua prima chance nell’amichevole contro il Pinzolo Valrendena

Il Torino oggi pomeriggio, alle ore 17.30 scenderà in campo contro il Pinzolo Valrendena, nella prima di una serie di amichevoli per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Tra gli osservati speciali della partita di oggi c’è sicuramente Andrea Luongo, trequartista classe 2008, che si è aggregato dalla primavera. La presenza di Luongo è stata fortemente voluta da Abate, che lo valuterà attentamente in ritiro.

Oggi la prima occasione

Andrea Luongo ha già convinto in parte il Torino e Abate, con il giovane che resterà con la prima squadra per il resto del ritiro. Durante questi giorni il classe 2008 avrà la possibilità di lavorare con la squadra, imparando dai “grandi”, che dovranno aiutarlo nel suo percorso di crescita. Un ruolo importantissimo sarà svolto da Abate, che lo ha voluto con lui in ritiro, in modo da valutarlo insieme ad altri giovani. Oggi, nell’amichevole pomeridiana con il Pinzolo Valrendena la prima vera occasione, con Luongo che potrebbe essere impiegato o nel primo tempo o a gara in corso.

Le parole di Zapata su Luongo

Durante l’intervista di ieri sera il capitano granata è intervenuto anche sui giovani, queste le sue parole: «Spero che possano sfruttare questa occasione per guadagnarsi la permanenza in squadra. Ora si è unito a noi anche Luongo, che mi aveva già colpito molto l’anno scorso quando si era allenato con noi». Anche il capitano ha voluto sottolineare le qualità del gioiellino granata, che sembra pronto a fare il grande salto per rimanere il prima squadra. Ora non rimane che lasciare la parola al campo, che saprà dare il suo primo verdetto, nella speranza che Abate e il suo staff riescano a far sbocciare tutto il talento di Luongo.