Il Torino, come le altre squadre con giocatori coinvolti nel Mondiale riceverà un premio dalla FIFA attraverso il Club Benefits Programme

Con la fine dei Mondiali che è sempre più vicina è il momento di parlare del FIFA Club Benefits Programme, un programma voluto dalla FIFA per premiare il contribuito dei club. Questo programma ha l’obiettivo di premiare i club che hanno portato giocatori al Mondiale e per questo progetto sono stati stanziati ben 250 milioni di euro, 14 dei quali verranno incassati dai club di Serie A.

Quanto spetta al Torino

Tra i club di Serie A, al primo posto vi è il Milan che percepirà un premio di oltre 2 milioni di euro, seguito da Atalanta, Inter, Juventus e Bologna. Il Torino in questa classifica occupa la decima posizione, con i granata che riceveranno circa 600 mila euro. Il merito di questo premio è soprattutto di Marcus Pedersen, che con ben 49 giorni al Mondiale ha portato ai granata 245 mila euro. Il resto del contributo è invece merito di Nikola Vlasic e Che Adams, che con le rispettive nazionali hanno avuto un percorso più breve di Pedersen, ma hanno comunque contribuito ad aumentare il valore del premio destinato al Torino.