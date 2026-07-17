Il Torino, come le altre squadre con giocatori coinvolti nel Mondiale riceverà un premio dalla FIFA attraverso il Club Benefits Programme
Con la fine dei Mondiali che è sempre più vicina è il momento di parlare del FIFA Club Benefits Programme, un programma voluto dalla FIFA per premiare il contribuito dei club. Questo programma ha l’obiettivo di premiare i club che hanno portato giocatori al Mondiale e per questo progetto sono stati stanziati ben 250 milioni di euro, 14 dei quali verranno incassati dai club di Serie A.
Quanto spetta al Torino
Tra i club di Serie A, al primo posto vi è il Milan che percepirà un premio di oltre 2 milioni di euro, seguito da Atalanta, Inter, Juventus e Bologna. Il Torino in questa classifica occupa la decima posizione, con i granata che riceveranno circa 600 mila euro. Il merito di questo premio è soprattutto di Marcus Pedersen, che con ben 49 giorni al Mondiale ha portato ai granata 245 mila euro. Il resto del contributo è invece merito di Nikola Vlasic e Che Adams, che con le rispettive nazionali hanno avuto un percorso più breve di Pedersen, ma hanno comunque contribuito ad aumentare il valore del premio destinato al Torino.
Soldi facili!
Gli pseudotifosi con la calcolatrice gongolano, soldi per questa pseudo società piovuti dal cielo! Cairese olè
Saranno utilizzati per scorte alimentari, biscotti, patatine, pop corn, pistacchi,da distribuire a quei 4 dementi che ancora per abitudine, vanno allo stadio.Dimenticavo,comprese le banane per il culo della scimmia.